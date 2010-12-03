СвЖД остановила 29 поездов из-за снегопадов
3 декабря 2010, 08:45ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловская железная дорога перешла на усиленный режим работы в связи с погодными катаклизмами. Из-за снегопада на промежуточных станциях железной дороги временно остановлено 29 грузовых поездов, сообщает пресс-служба СвЖД.
С начала снегопадов на магистрали убрано 225,4 тыс. кубометров снега,снегоочистителями за это время очищено более 4,5 тыс. км пути. Надрасчисткой дороги работают свыше 120 единиц снегоуборочной техники,сообщает «УралПолит.Ru».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей