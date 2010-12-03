СвЖД остановила 29 поездов из-за снегопадов

С начала снегопадов на магистрали убрано 225,4 тыс. кубометров снега,снегоочистителями за это время очищено более 4,5 тыс. км пути. Надрасчисткой дороги работают свыше 120 единиц снегоуборочной техники,сообщает «УралПолит.Ru».