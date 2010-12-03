В Нижнем Тагиле на Театральной площади начали возводить ледовый городок

В понедельник, как ожидается, привезут главную елку города. В этом году тематика зимнего городка – автомобили. Поэтому даже такие привычные для новогоднего оформления фигурки животных будут на авто. В ледовом городке появятся дороги, мосты и дорожные знаки. А также многочисленные горки, аттракционы и торговые точки. Развлекать гостей будут творческие коллективы города. Откроется новогодний городок, как обычно, 29-го декабря. В этот же день состоится парад Дедов Морозов.