Ювелирные украшения стоимостью в миллион рублей и выше теперь можно купить и в Нижнем Тагиле

Он открылся 3 декабря в Александровском пассаже. Сегодня здесь чуть более 600-сот изделий ведущих европейских дизайнеров-ювелиров. Каждое кольцо, кулон или запонка – безупречное произведение ювелирной моды. Индивидуальные и изящные, они на пике мировых тенденции цвета, формы и сочетания материалов: золота, платины, драгоценных и полудрагоценных камней. Коллекция будет обновляться регулярно, обещает Андрей Мануилов. Все изделия – в ограниченном количестве. По мнению Александр Мануилова, ювелирные изделия в салоне Ювелюкс есть любого ценового уровня. Самые дешёвые – за 6-8 тысяч рублей. А самые дорогие стоят больше миллиона.