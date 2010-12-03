Ювелирные украшения стоимостью в миллион рублей и выше теперь можно купить и в Нижнем Тагиле
3 декабря 2010, 16:45ОбществоАнка
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Не золотые украшения, а ювелирные изделия с драгоценными камнями. Так, по мнению территориального менеджера компании Ювелюкс на Урале Андрея Мануилова, можно охарактеризовать вещи, занявшие свои места в витринах нижнетагильского салона.
Он открылся 3 декабря в Александровском пассаже. Сегодня здесь чуть более 600-сот изделий ведущих европейских дизайнеров-ювелиров. Каждое кольцо, кулон или запонка – безупречное произведение ювелирной моды. Индивидуальные и изящные, они на пике мировых тенденции цвета, формы и сочетания материалов: золота, платины, драгоценных и полудрагоценных камней. Коллекция будет обновляться регулярно, обещает Андрей Мануилов. Все изделия – в ограниченном количестве. По мнению Александр Мануилова, ювелирные изделия в салоне Ювелюкс есть любого ценового уровня. Самые дешёвые – за 6-8 тысяч рублей. А самые дорогие стоят больше миллиона.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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