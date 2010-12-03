Животных в лесах Среднего Урала уже начали подкармливать

В леса региона завезено сено, зерно и соль. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного министерства природных ресурсов, в государственных охотничьих заказниках обустроено 20 привад, 206 подкормочных площадок и 628 солонцов. Только в ноябре в качестве подкормки для косуль, кабанов и лосей было выложено девять центнеров сена, около 280 центнеров зерна и зерноотходов и 945 килограммов соли. Из-за высокого снежного покрова вскоре начнутся работы по прокладке троп для животных. Тропинки до подкормочных площадок и привад работники заказников будут прокладывать при помощи тракторов и снегоходов. Отметим, на Среднем Урале существуют 15 государственных охотничьих заказников, их общая площадь составляет около 600 тысяч гектаров.