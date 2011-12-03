С 2012 года в Китае начнет работать первый 3D-канал
3 декабря 2011, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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С 1 января 2012 года в Китае будет транслироваться первый телевизионный канал в формате 3D, сначала в тестовом режиме, а официально его запустят во время наступления Нового года по традиционному китайскому календарю - к концу января, сообщает Синьхуа.
Мы начали подготовку к работе первого в стране экспериментального 3D-телеканала и уже опубликовали два документа о технических нормативах относительно производства и трансляции 3D-телепрограмм и передачи 3D-сигнала на телевизоры рассказал заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, руководитель Главного государственного управления радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Цай Фучао.
По его словам, новый телеканал будет открыт совместными усилиями шести телестанций страны, включая Центральное телевидение.
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