С 2012 года в Китае начнет работать первый 3D-канал

Мы начали подготовку к работе первого в стране экспериментального 3D-телеканала и уже опубликовали два документа о технических нормативах относительно производства и трансляции 3D-телепрограмм и передачи 3D-сигнала на телевизоры рассказал заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, руководитель Главного государственного управления радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Цай Фучао.