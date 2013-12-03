«Если ты чего-то хочешь, это рано или поздно будет». Концерт группы АЙФО в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Накануне в Нижнем Тагиле на арт-площадке «Приличное место» состоялся концерт группы «АЙФО», и TagilCity.ru выпала возможность пообщаться с ребятами лично. Вопросов, на самом деле было много, но философский уровень ответов позволил выбрать некий концентрат, который, собственно и пойдет ниже.

TagilCity.ru: Вопрос по эмоциям – что важнее в итоговом продукте, в песне: смысл или эмоция? Я понимаю, что все это взаимосвязано, но все равно что-то доминирует?

АЙФО: Это спорное заявление! Я в ступоре на самом деле. Ну как человека натолкнуть на мысль, если не будет эмоции, все равно какая-то эмоциональная вовлеченность должна быть. Ну вот, к примеру, люди ходят по улицам, и их не тянет обниматься, драться – это все происходит, когда есть контакт.

TagilCity.ru: И, естественно, у вас тоже рождается текст или музыка от эмоций. А как тогда должен пройти день, что должно случиться, чтобы все срослось, родилось что-то?

АЙФО: Мне кажется, все, что угодно. Затея вот в чем: нужно пытаться находить в том, что тебя окружает, эмоции, которые тебя вдохновляют. Можно же не обращать внимание на какие-то вещи вокруг себя, а можно посмотреть на что-то и попытаться передать эмоцию, которую ты испытал. К примеру, когда человек упал, а ему кто-то руку подал.

Есть еще такая вещь. У нас эти эмоциональные всплески возникают постоянно, другое дело, когда ты их фиксируешь для себя. Я не помню, какой именно режиссер, но он вел лекцию на «Дожде» и рассказывал, как делает свое творчество. И он говорил, что очень важная вещь для любого человека, чем бы он ни занимался, это вести дневник. Звучит просто, но ты там фиксируешь свой день, и все твои впечатления становятся более ясными и ты тогда понимаешь, как много всего тебя вдохновило.

Фото с сайта nightparty.ru

К слову, Степан Тропин (солист группы) пусть и не ведет дневник, зато постоянно ставит себя в условия эксперимента, кроме того, каждый день обязует себя что-то писать, делать.

TagilCity.ru: А какого рода эксперименты ставите над собой, например, не спать двое суток, посмотреть, получится ли какой-то текст…

АЙФО: Эксперимент – движущая сила всего, конечно, это ежедневные эксперименты, очень разные.

Во время интервью была поднята тема интернета, как источника любой информации, хоть текста, хоть музыки, хоть видеоряда. Ребята озвучили одну из современных проблем: несмотря на доступность, происходит обесценивание информации. И раньше, когда люди посредством «сарафанного» радио передавали друг другу записи, собирались, показывали, обменивались – сохранялась трепетность к информации.

TagilCity.ru: Если бы у вас была возможность выбирать, в каком времени вы бы предпочли жить: в 80-е, когда люди собирались, обменивались грампластинками, или все-таки сейчас, в век интернета?

АЙФО: Я считаю, что мы родились в свое время, но еще помним времена, когда интернета не было (смеются). Когда мы начинали что-то делать, интернет еще не был так широко распространен (группа существует с 2005 года – прим.ред.), мы об этом не думали. А нашу страничку в контакте наша поклонница завела. Сделала и подарила.

Довольно много ребята говорили и о людях, которые приходят к ним на концерты, о том, что это интересующиеся жизнью девушки и юноши, с широким кругозором. Кроме того, группа успела поездить по городам страны, а один из будущих релизов они планируют записать где-нибудь заграницей.

TagilCity.ru: Можно ли понять по публике, которая приходит к вам, в каком городе вы находитесь, есть ли какое-то различие?

АЙФО: Есть разные песни, которые в каждом городе становятся более известными. Вот взять Челябинск. У нас есть песня, самая безумная, бессмысленная, в ней большой смысл конечно (речь о песне «Бегемот» - прим. ред.), но в Челябинске мы ее по три раза играем, очень ее любят там.

TagilCity.ru: По три раза! То есть вы из тех групп, которые откликаются и играют на бис?

АЙФО: Ну как сказать, в Челябинске просто умеют хорошо просить (смеется).

Кстати, если говорить о публике, то тагильская ребятам очень нравится, один тагильчанин даже списался с солистом, спросил, распишется ли он на его гитаре. Степа, конечно, согласился и слово сдержал.

TagilCity.ru: Ребята, дайте какой-то посыл добра, чтобы все кармически зарядились.

АЙФО: Я еще раз повторюсь, что все мечты сбываются, это по-настоящему, если ты чего-то хочешь, это рано или поздно будет. Можно быть счастливым, да, абсолютного счастья нет, но ты можешь чувствовать моменты счастья, они частые, и можешь стремиться... И я считаю, что добро - это посыл, я вестник света больше, чем тьмы. Когда ты злишься на кого-то, позволяешь себе быть агрессивным, раздражительным, такое становится и твое окружение – колючее, натыкаешься на иголки. А когда ты добр, добро вокруг и возникает.

Мудрость, которая реально работает: этот мир многогранный, и ты видишь то, что хочешь видеть, и всегда будешь там, где наиболее органично впишутся твои эмоции и мысли. Если есть стремление развиваться, чувствовать, узнавать новое – это будет, и если действительно хочешь быть счастливым – будешь.