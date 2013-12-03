Евраз НТМК внедряет «бережливые технологии»

Для достижения подобного эффекта в механическом цехе были созданы ремонтные ячейки, в которых оборудование разместили по новому принципу. Благодаря оптимальному использованию пространства количество крановых операций сократилось на 60 %, а расстояние перемещения персонала – на 80 %. Инструменты, запасные части и приспособления были функционально разложены, организован строгий учет наличия запасных частей и контроль за своевременным их завозом для ремонта. Также были улучшены условия труда на рабочих местах, в частности, усилено освещение, выровнены рабочие площадки. Подобная работа ранее была проведена на участках ремонтных мастерских МНЛЗ-1 и МНЛЗ-4 в конвертерном цехе, что позволило сократить время выполнения операций в среднем на 20% за счет эффективной организации рабочих мест.

Большую работу по внедрению Lean-технологий также провели сотрудники механического цеха, цеха сетей и подстанций, цеха обжига известняка, цеха водоснабжения. Повышению эффективности производства способствует постоянное обучение персонала. Так, в настоящее время на ЕВРАЗ НТМК реализуется проект обучения инструментам Lean под руководством Вице-президента ЕВРАЗа по производственным системам Скотта Бауса. Более 50 руководителей комбината (директора по направлениям и начальники цехов) участвуют в мероприятиях быстрых улучшений в разных подразделениях ЕВРАЗ НТМК.

Проект внедрения Lean-технологий реализуется в рамках бизнес-стратегии ЕВРАЗа, он стартовал два года назад. Задача проекта – вывести производственные отношения и производственные процессы на качественно новый уровень за счет устранения потерь и оптимизации процессов.

Реализация проекта позволит повысить качество и сократить время выполнения операций, а также обеспечит экономию сырья и материалов. Эти меры будут способствовать снижению себестоимости продукции ЕВРАЗ НТМК, увеличению объемов производства, а также уменьшению количества внеплановых ремонтов.