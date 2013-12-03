Игорь Саруханов. Легендарный российский певец выступил в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Непостижимым образом песни певца актуальны в настоящее время, ровно как и 30 лет назад. Их поют российские певцы – Стас Пьеха, Катя Лель, Александр Маршал и многие другие.

Еще будучи маленькой наблюдала, как мама иногда подпевала телевизору: «Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую..», а затем несколько лет спустя уже сама затягивала: «Скрипка-лисаааа, лужи и грязь дорог» рассказывает TagilCity.ru Ирина Тим, зрительница.

Концерт, как водится, задержали, но всего на полчаса. Артист вышел на сцену, начав выступление песней «Парень с гитарой», после чего предупредил, что во втором отделении обязательно вызовет на сцену какую-нибудь поющую семью.

Тенденция видимо пошла после опыта наставника в проекте «поющие семьи». Разумеется, были шутки, рассказы, байки... и, конечно, хиты: «Зеленые глаза», «Дорогие мои старики» (авторства Симона Осиашвили), «Лодочка», «Поплакала», которую совсем недавно на той же сцене в ДК Окунева пел Александр Маршал. Кстати, теперь композицию к себе в репертуар взял и Стас Пьеха. Самой ожидаемой песней многих была, конечно, «Скрипка-лиса». Саруханов рассказал, что ее название народ переименовал в «Скрип колеса», поэтому официально пришлось зарегистрировать сразу два названия.

Вернемся к обещанию вывести поющую семью. Игорь вспомнил об этом после антракта, но вместо семьи к сцене подошла инициативная девушка. Она попросила исполнить песню, но Игорь отказал. А вот поющая семья так и не появилась. Артист выразил надежду на то, что в следующий раз смелых будет побольше.

После концерта певец к зрителям не вышел, чем огорчил добрую половину желающих получить автографы. Лишь редкие зрители все-таки смогли оставить на память подпись любимого артиста – через организатора. Однако с концерта тагильчане всё равно уходили в приятном расположении духа, многие ждали этой встречи.

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