Носов обратился к губернатору: под угрозой срыва тагильские планы Путина (ФОТО)

Известно, что региональный бюджет для Нижнего Тагила по проекту сокращается на четыре миллиарда рублей, а это весомая сумма в реализации запланированных программ, большинство из которых не закончены. Так, в письме говорится:

«Обращаю ваше внимание, что в проекте бюджета Свердловской области на 2014 год не предусмотрены финансовые средства на реализацию приоритетных социальных проектов, определенных президентом Российской Федерации Путиным В. В. В ходе встречи с жителями города Нижний Тагил 29 апреля 2013 года».

Весной 2013 года Президент страны действительно встречался с жителями города, после чего появился проект дополнительного финансирования развития Нижнего Тагила. В нынешнем году город получил 2 миллиарда рублей, в то время как в будущем году таких пополнений не предвидится. Областные власти не желают давать городу дополнительных денег, настаивая на том, что муниципалитет должен зарабатывать сам. Письмо Носова, таким образом, можно расценивать как предупреждение, что если обещания президента будут сорваны, то ответственность за это ляжет на губернатора.

Бюджет Свердловской области должен быть принят во втором и третьем чтениях сегодня на заседании Заксобрания. Помимо Нижнего Тагила существенно сократится и финансирование Екатеринбурга: областной центр потеряет в будущем году 7 миллиардов рублей.