Новогодние места в детском саду «Гений»!
3 декабря 2013, 09:45ОбществоАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новогодние места в детском саду «Гений»! Всего 5 свободных мест без вступительного взноса! Мы работаем более 10 лет, все наши выпускники поступили в лучшие школы города.
Детский сад «Гений» это:
- просторные, светлые, теплые помещения с современным оборудованием и мебелью из натурального дерева;
- авторская развивающая Монтессори-среда;
- круглосуточное on-line наблюдение;
- время пребывания - с 7.30 до 21.00 ч;
- четырехразовое витаминизированное домашнее питание + кислородный коктейль;
- своя прогулочная площадка с оборудованием KSIL;
- индивидуальный подход и бережное развитие интеллекта.
В зависимости от возраста вашего малыша, района города мы дарим бонусы:
- английский язык;
- немецкий язык;
- вокал и основы сценического танца с лучшим вокалистом города;
- хореография;
- энциклопедические знания;
- раннее музыкальное развитие;
- обучение чтению, письму и счету по методикам Н.А.Зайцева;
- развитие логического мышления, внимания и памяти;
- прикладное творчество;
- развитие речи и логопедия;
- бассейн;
- двуязычная языковая среда.
У вас еще остались сомнения?
Оцените основные преимущества нашего детского сада:
- нет необходимости посещать дополнительные занятия, ребенок получает все для своего опережающего развития в течение дня. Можно не волноваться о готовности к школе;
- мы не обременяем родителей дополнительными сборами. У нас есть все: канцтовары, хозтовары, учебники, тетради в лучшем виде;
- нет необходимости просить друзей или родственников забрать малыша из детского сада, если вы задерживаетесь. Специальный замечательный педагог будет развлекать малыша до 21.00 ч;
- после окончания детского сада вы имеете возможность доверить нам дальнейшее обучение вашего наследника. В нашу начальную школу по льготной цене и без первоначального взноса мы принимаем только своих детей.
Мы дарим 20 000 руб. тем, кто успеет позвонить и записаться до 7 декабря!
Подробная информация по телефонам: 8 (3435) 927 100, 8 (3435) 922 898, 8 (3435) 46 50 80, 8-800 555 48 77 или на сайте www.center-geniy.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей