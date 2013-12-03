Новогодние места в детском саду «Гений»!

Детский сад «Гений» это:

просторные, светлые, теплые помещения с современным оборудованием и мебелью из натурального дерева;

авторская развивающая Монтессори-среда;

круглосуточное on-line наблюдение;

время пребывания - с 7.30 до 21.00 ч;

четырехразовое витаминизированное домашнее питание + кислородный коктейль;

своя прогулочная площадка с оборудованием KSIL;

индивидуальный подход и бережное развитие интеллекта.

В зависимости от возраста вашего малыша, района города мы дарим бонусы:

английский язык;

немецкий язык;

вокал и основы сценического танца с лучшим вокалистом города;

хореография;

энциклопедические знания;

раннее музыкальное развитие;

обучение чтению, письму и счету по методикам Н.А.Зайцева;

развитие логического мышления, внимания и памяти;

прикладное творчество;

развитие речи и логопедия;

бассейн;

двуязычная языковая среда.

У вас еще остались сомнения?

Оцените основные преимущества нашего детского сада:

нет необходимости посещать дополнительные занятия, ребенок получает все для своего опережающего развития в течение дня. Можно не волноваться о готовности к школе;

мы не обременяем родителей дополнительными сборами. У нас есть все: канцтовары, хозтовары, учебники, тетради в лучшем виде;

нет необходимости просить друзей или родственников забрать малыша из детского сада, если вы задерживаетесь. Специальный замечательный педагог будет развлекать малыша до 21.00 ч;

после окончания детского сада вы имеете возможность доверить нам дальнейшее обучение вашего наследника. В нашу начальную школу по льготной цене и без первоначального взноса мы принимаем только своих детей.

Мы дарим 20 000 руб. тем, кто успеет позвонить и записаться до 7 декабря!