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Популярный интернет-магазин пообещал доставку заказов на беспилотниках. Срок сократится до 30 минут
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Популярный интернет-магазин пообещал доставку заказов на беспилотниках. Срок сократится до 30 минут

3 декабря 2013, 09:10ОбществоЕвгения
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