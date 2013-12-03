Популярный интернет-магазин пообещал доставку заказов на беспилотниках. Срок сократится до 30 минут
3 декабря 2013, 09:10ОбществоЕвгения
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Крупнейший интернет-магазин Amazon пообещал доставлять заказы своим клиентам при помощи беспилотников в течение 30 минут. Ожидается, что программа доставки начнет действовать в ближайшие 5 лет.
Это пообещал в телеэфире глава онлайн-сервиса Amazon Джеффри Безос. По его словам, посылки в рамках проекта Prime Air будут доставляться в течение 30 минут после того, как покупатель закажет товар на сайте интернет-магазина.
Он отметил, что для окончательного внедрения данной программы, необходимо провести дополнительные испытания для проверки безопасности, а также получить разрешение от Федерального управления гражданской авиации. Безос уверен, что внедрить программу доставки удастся уже в течение ближайших 4-5 лет.
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