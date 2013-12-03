Причиной отравления тагильских ребят в школе № 6 стал золотистый стафилококк
По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, лабораторные исследования, проведенные при расследовании инфекционной вспышки в школе № 6 Нижнего Тагила, выявили у заболевших и сотрудников пищеблока золотистый стафилококк. В образовательном учреждении проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Ситуация находится на контроле у Главы города С.Носова.
Напомним, что 27-28 ноября с жалобами на желудочно-кишечное расстройство к медикам обратились учащиеся начальных классов МБОУ СОШ № 6. Восемь человек были госпитализированы.
Сегодня начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов сообщил о том, что у семи находящихся в стационаре детей выявлен золотистый стафилококк. Состояние заболевших удовлетворительное, троих из них медики готовят к выписке.
В соответствии с предписанием, выданным Роспотребнадзором, в школе осуществляются санитарно-эпидемиологические мероприятия: заключительная дезинфекция, организация питьевого режима и пр. Ежедневно с участием врача поликлиники проводится медосмотр детей. С 28 ноября на семь дней объявлен карантин для учащихся четырех начальных классов. Функционирование пищеблока приостановлено. Сотрудники, у которых выявлен стафилококк, отстранены от работы.
Игорь Юрлов сообщил также о том, что по результатам проверок, проведенных Роспотребнадзором, управлением образования будут привлечены к ответственности должностные лица школы № 6 и организации, оказывающей услугу питания. В связи с недобросовестным исполнением комбинатом условий договора образовательным учреждением в его адрес направлена претензия.