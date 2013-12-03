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Проект «Екарта» может быть внедрен и в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Проект «Екарта» может быть внедрен и в Нижнем Тагиле

3 декабря 2013, 10:33Общество
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