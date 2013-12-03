Проект «Екарта» может быть внедрен и в Нижнем Тагиле

Марк Марков, председатель комитета связи и информационных технологий администрации Екатеринбурга, со ссылкой на компанию «Информационная сеть» рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры по развитию транспортных проектов в Верхней Пышме, в Нижнем Тагиле, в Каменске-Уральском и в Ревде, сообщает издание justmedia. Во всех этих территориях области наиболее развиты транспортные сети.

В нашем городе, например, во всех автотранспортных предприятиях насчитывается около тысячи газелей и 50 трамваев.

Однако в этом году реализация не планируется, поскольку недостаточно финансовых средств. Позиция муниципалитетов, как выяснилось, положительна. Именно поэтому территория действия проекта непрерывно расширяется.

Что касается суровой реальности задуманного, то здесь имеются технические трудности. Известно, что жители Екатеринбурга порой жалуются на отсутствие возможности расплатиться по Екарте в маршрутках города - не во всех установлены аппараты, а наличных денег у человека может попросту не быть. Возможно, с тем же самым столкнется и Нижний Тагил. Оснащение тысячи пассажирских газелей специальными приборами - трудновыполнимая и дорогостоящая задача. Как сказал, пользователь на одном из областных порталов - «Поплыл в область наш геморрой».

Предлагаем и тагильчанам принять участие в опросе на эту тему:

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