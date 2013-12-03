В обществе инвалидов люди на грани срыва: всё решится после внеочередной конференции в Нижнем Тагиле

Прежде всего, хочется напомнить, что не так давно в данной истории наметились какие-никакие перемены. До 25 декабря должна состояться внеочередная конференция, по итогам которой решится судьба руководства общества. Будет ли избран новый председатель или нет, станет известно именно тогда.

Не так давно журналист TagilCity.ru побывал в самом Всероссийском обществе инвалидов Дзержинского района, чтобы поговорить «и с правыми, и с левыми». Может быть оттого, что мы были в курсе дел, – в помещениях общественной организации чувствовалась нависшая тяжесть, грусть, усталость… Ситуация крайне тяжело сказывается и на психике, и на здоровье членов общества.

Перейдем к делу. Как уже известно, нынешнему председателю общества – Татьяне Федоровне Катаевой не так давно было официально высказано недоверие. Само по себе это подразумевает возможную смену председателя правления, однако Татьяна Федоровна в это не верит, ее понять можно. За годы работы под руководством Татьяны Катаевой в сотрудничестве с остальными членами правления была проделана большая работа. Это и спортивные, творческие соревнования, поездки, экскурсии, детские мероприятия, работа со спонсорами. И теперь, набравшись уверенности в своих силах, Татьяна Федоровна захотела, можно сказать, в одиночку решать все вопросы, игнорировала заместителя, правление, ревизионную комиссию. И с тех самых пор всем членам общества живется не сладко.

Стоит отметить, что со стороны конфликт в обществе выглядит так: председатель и заместитель не поделили «кормушку», поэтому и ссорятся. Но даже по нашим многочисленным публикациям об обществе можно сделать вывод, что это не личностный конфликт, поскольку были задеты все. Просто не многие высказались. Именно Татьяна Соловьева стала «голосом» общества, именно она взяла на себя неподъемную ношу – вымести сор из избы. Ей задают вопрос: «Зачем вообще выносить сор из избы?», на что женщина отвечает – «Чтобы жить в чистоте и порядке». Вполне логично.

Журналист TagilCity.ru поговорил с Любовью Семеновной Кожемяко, которая находится на стороне Татьяны Катаевой. Самой Татьяны Федоровны на месте не было, она уехала в Екатеринбург решать какие-то дела. К сожалению или к счастью, журналист с председателем не встретился лично. «К счастью» - потому, что сильная Татьяна Федоровна отличается крайне боевым нравом. Многие ощущали на себе ее физический напор и моральное давление. «К сожалению» - поскольку всё же хотелось максимально объективно узнать обе точки зрения. Наведя справки, журналист выяснил, что именно Любовь Семеновна разделяет позицию председателя. Вот, что говорит женщина:

Мы подписали протокол собрания по просьбе Татьяны Исмагильевны, а когда начали всё выяснять, удивились. Я сразу изменила отношение ко всему. Были как будто под гипнозом, нам навешали лапшу, которую мы стряхнули. Поведение оттолкнуло. Называя Татьяну Федоровну грубой, они нападают на нее втроём, провоцируют. Естественно, вы на меня нападите – я вас тоже пошлю, может и рукопашно. Татьяна Федоровна много сделала – окна вставила, со спонсорами работает, парикмахерскую сделала. Она может, конечно, вспылить – мы же больные люди! Иногда мы просим на заказы продукты, но много остается, естественно, кто-то приходит и покупает. Нас начали обвинять в этом - на такие дыбы встали, что милиция пришла разбираться. Это «шайка-лейка»!

Кстати, по ее мнению, выходом из данной ситуации может стать примирение между конфликтующими сторонами. Позже мы озвучим и другие варианты разрешения проблемы со слов членов общества.

Татьяна Исмагильевна Соловьева полностью прониклась работой за годы своей деятельности. Придя в общество, как она говорит, с улицы, Татьяна многому научилась, со многими познакомилась. Кто-то говорит, что Татьяна Исмагильевна хочет сама стать председателем, но ввиду сложившейся ситуации, непонимания и нападок, она не станет претендовать на пост. Хотя женщина сильная, волевая и умеет выражать свое мнение в корректной форме, вполне бы справилась с обязательствами:

Уйду, если правление, выразит недоверие, цепляться за власть не буду. Как говорится - нет пророка в своем Отечестве. Роль у меня и в самом деле неблагодарная, но я знала, на что шла, ведь работаю с Катаевой бок о бок больше 4-х лет, всякого повидала. И могу сказать одно - при множестве плюсов один, есть очень большой минус - не уважает людей, которых должна и по должности и по совести стараться оберегать в меру своих сил, конечно, от тягот современного сурового общества.

Журналист TagilCity.ru также пообщался с членами общества. Среди них – председатель участка и член общества, у которой ребенок – инвалид. Как оказалось, Татьяна Федоровна производит ужас не только на взрослых, но и на детей.

У меня ребенок поехал однажды в поездку, но я не смогла, так как была в положении на большом сроке. И вот, он мне всю дорогу звонил и говорил – «А вдруг она меня выкинет из автобуса? А если она меня выкинет?». Еще тогда она очень ругалась, чуть ли не дралась с Еленой Дмитриевной. Если бы не отец одного из ребят, то точно была бы драка. Сейчас, когда меня позвали на собрание сюда, он спрашивает: «Ты куда?» - «В общество инвалидов» - «Ты помиришься Катаевой?» - «А почему ты этого хочешь?» - «Я боюсь, вдруг она мне подарки на Новый год не подарит». Ребенку 6 лет – он боится, что останется без подарков! Собирала деньги на бесплатный автобус по 250 рублей, в полиции сказали, что сумма ущерба маленькая для каждого человека по отдельности. А в сумме же большая!

Рассказала кое-что и Елена Дмитриевна, председатель одного из участков в обществе:

У меня сын психолог – и он однажды сказал мне, поговорив с Татьяной Федоровной целый час: «Мама, если бы я не был в курсе всех ваших дел, я бы ей поверил». Психолог об этом говорит! Она и слезу проронила, и на жалость давила. А на следующий день она выясняла насчет его имущества. Она не знает, за что схватиться!

По мнению женщин, единственный выход из ситуации – смена председателя. Также считает и Татьяна Соловьева, которая убеждена, что примирение ничего не решит, а лишь усугубит. Наступая на горло собственной совести, наверное, жить не получится.

Первой задачей журналиста на месте было выяснить, кто же будет претендовать на пост председателя. Но на удивление единственным кандидатом-самовыдвиженцем стал Постоногов Игорь Юрьевич. Это человек крайне не равнодушный к судьбе общества. Пока – он единственный мужчина в коллективе, который не желает мириться с конфликтным руководством. Вот что рассказывает Игорь Юрьевич о себе и своей программе:

Постоногов Игорь – вырос, родился в Тагиле, окончил машиностроительный техникум. 23 года проработал до травмы на заводе. В общество вступил в 2009 году, а активно начал участвовать в 2010. В обществе в 2011 году был лучшим спортсменом среди инвалидов, лауреат городского конкурса исполнителей 2012 года, дипломант областного конкурса.

Моя программа заключается в том, чтобы строго соблюдать устав, в котором, в частности, четко прописано, что работа должна вестись на основе милосердия и гуманизма. Отсутствие всяких дискриминаций, обязательно должна быть гласность в работе руководителя, правления. Обязательно – доступность информации каждому члену общества. Обязательно должно быть выслушано мнение большинства и меньшинства, учтено. А меньшинство имеет право отстаивать свою позицию. Обратим внимание и на детский сектор. Также много было жалоб на поликлинику. Пока сам инвалидом не стал – не понимал. Люди приходят с утра, чтобы взять талон, а потом оказывается, что их попросту нет. Это тяжело для людей с ограниченными возможностями. На конференции все будет озвучено. Хочу вернуть в общество людей. Элементарно хочу вернуть теннисный стол, который сейчас якобы мешается Татьяне Федоровне.

Вдаваться в детальные подробности своей программы Игорь Постоногов пока не стал, на уме – множество задумок, которые, по его мнению, могут быть элементарно воплощены.

В заключение стоит отметить, что, выслушав обе стороны, TagilCity.ru понял, что у каждой из них - сильные, по их мнению, доводы и аргументы, и никто просто так сдаваться не будет. Обществу необходима не столько передышка, сколько глоток свежего воздуха, за которым последует здоровое функционирование общественной организации. Благородный выход из ситуации возможен. Именно тогда в общество потянутся люди, в то время, как на сегодняшний день известно, что огромное число членов выйдет из организации, если председатель останется прежним.