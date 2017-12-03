Дети из центра реабилитации посетили занятие по пескотерапии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Библиотека №14 Нижнего Тагила провела мероприятие под названием «Зимнее волшебство», в котором участвовали дети из отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями реабилитационного центра и их родители.



Ребят и родителей познакомили с «говорящими» и тактильными книгами, которые могут воспроизводить текст и музыку. Дети могли нажать на выбранную сказку в книге с помощью Волшебного карандаша и прослушать песни и стихотворения.



Далее участники мероприятия познакомились с техникой рисования на песке. Ребята увлеченно и с интересом рисовали изображения зимней тематики, играли в различные игры, обрисовывали ответы на загадки на песке, а также делали бумажные поделки.



Родители детей также активно включались в процесс, сообщает Центральная городская библиотека.





Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила





