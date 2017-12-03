Екатеринбург очистят от незаконной рекламы за 1,5 млн. рублей

1,5 млн рублей будет выделено из бюджета Свердловской области на очистку улиц Екатеринбурга от лишней рекламы.

До 15 декабря ГКУ «Фонд имущества Свердловской области» будет проводить аукцион на поиск подрядчика.



В первом лоте аукциона указано, что подрядчик получит 571 тыс. рублей за снос 200 растяжек. Во втором аукционе выберут подрядчика, который обязуется убрать 190 рекламных конструкций за 923 тыс. рублей.



По контракту все снесенные рекламные носители перевезут на склад заказчика в Екатеринбурге.



Подлежит демонтажу не только незаконная реклама в городе, но и в пригородах. Всего планируется снести около 400 рекламных конструкций.



На сайте госзакупок также размещена стоимость за услуги подрядчиков по демонтажу рекламы в других уральских городах. Например, в Тюмени подрядчику заплатят 168 тыс. рублей, а в Магнитогорске 161 тыс. рублей, сообщает «Ura.ru».