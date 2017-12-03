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Новости Нижнего Тагила

Мощи 54 новомучеников прибудут в Нижний Тагил 8 декабря (ФОТО)

3 декабря 2017, 13:30Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,мощи,Патриарх Кирилл,ковчег с мощами,РПЦ,храм
Ковчег со святынями привезли в Екатеринбург еще 1 декабря 2017 года. В Нижний Тагил мощи святых прибудут 8 декабря. В аэропорту Кольцово в минувшую пятницу был совершен молебен после прилета ковчега с мощами 54 новомучеников и исповедников церкви. В течение 2 недель ковчег должны провезти по нескольким храмам Свердловской области.

По информации «Областной газеты», 2 декабря мощи пребывали в Первоуральском храме Петра и Павла. Затем ковчег посетит Ревду, Верхние Серги, Ачит, Красноуфимск и снова приедет в Екатеринбург. В Нижний Тагил святыни прибудут рано утром 8 декабря и останутся на два дня. Затем отправятся в Каменскую епархию.

Принесение мощей мучеников на Средний Урал было благословлено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь.

Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,мощи,Патриарх Кирилл,ковчег с мощами,РПЦ,храм
 Фото: «Областная газета»
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