Мощи 54 новомучеников прибудут в Нижний Тагил 8 декабря (ФОТО)

Ковчег со святынями привезли в Екатеринбург еще 1 декабря 2017 года. В Нижний Тагил мощи святых прибудут 8 декабря. В аэропорту Кольцово в минувшую пятницу был совершен молебен после прилета ковчега с мощами 54 новомучеников и исповедников церкви. В течение 2 недель ковчег должны провезти по нескольким храмам Свердловской области.
По информации «Областной газеты», 2 декабря мощи пребывали в Первоуральском храме Петра и Павла. Затем ковчег посетит Ревду, Верхние Серги, Ачит, Красноуфимск и снова приедет в Екатеринбург. В Нижний Тагил святыни прибудут рано утром 8 декабря и останутся на два дня. Затем отправятся в Каменскую епархию.
Принесение мощей мучеников на Средний Урал было благословлено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь.
Фото: «Областная газета»