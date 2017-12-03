Рейд спасательных служб по водоемам прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Совместный рейд специалистов МБУ «Центр защиты населения», ГИМС МЧС, сотрудников ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» прошел в Нижнем Тагиле в пятницу, 1 декабря.

Специалисты измеряли толщину льда, оповещали всех рыбаков и пешеходов об опасности тонкого льда, раздавая памятки с алгоритмами поведения в случае провала под лед и телефонами экстренных служб.



МБУ «Центр защиты населения» напоминает, что гибель людей на водоемах происходит чаще всего по причине их алкогольного опьянения. Так, в ходе рейда был обнаружен спящий мужчина. Разбуженный рыбак пояснил, что выпивал и решил отдохнуть. Спасатели доставили мужчину 1945 года рождения домой.





Фото: МБУ «Центр защиты населения»