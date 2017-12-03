-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
вечер: -4
ночь: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.52 - 0.06
EUR 69.75 + 0.23
Новости Нижнего Тагила

Рейд спасательных служб по водоемам прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 декабря 2017, 15:00Добавить новость
МЧС,Нижний Тагил,рейд,спасатели,центр защиты населения,водоемы,лед,ГИМС,зимняя рыбалка,рыбак

Совместный рейд специалистов МБУ «Центр защиты населения», ГИМС МЧС, сотрудников ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» прошел в Нижнем Тагиле в пятницу, 1 декабря.

Специалисты измеряли толщину льда, оповещали всех рыбаков и пешеходов об опасности тонкого льда, раздавая памятки с алгоритмами поведения в случае провала под лед и телефонами экстренных служб.

МБУ «Центр защиты населения» напоминает, что гибель людей на водоемах происходит чаще всего по причине их алкогольного опьянения. Так, в ходе рейда был обнаружен спящий мужчина. Разбуженный рыбак пояснил, что выпивал и решил отдохнуть. Спасатели доставили мужчину 1945 года рождения домой.

МЧС,Нижний Тагил,рейд,спасатели,центр защиты населения,водоемы,лед,ГИМС,зимняя рыбалка,рыбакМЧС,Нижний Тагил,рейд,спасатели,центр защиты населения,водоемы,лед,ГИМС,зимняя рыбалка,рыбакМЧС,Нижний Тагил,рейд,спасатели,центр защиты населения,водоемы,лед,ГИМС,зимняя рыбалка,рыбакМЧС,Нижний Тагил,рейд,спасатели,центр защиты населения,водоемы,лед,ГИМС,зимняя рыбалка,рыбак

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильские спасатели предупредили рыбаков об опасности тонкого льда
23 ноября, 12:30
1 2
Пятиклассник из Нижнего Тагила получил медаль за спасение сестры из пожара (ФОТО)
30 ноября, 19:30
6 0
Спасатели Нижнего Тагила провели рейд среди неблагополучных семей (ФОТО)
28 ноября, 07:30
5 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 34
Подписаться на новости