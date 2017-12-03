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Новости Нижнего Тагила

Вандалы сломали устройство для приема детей-подкидышей в храме Екатеринбурга

3 декабря 2017, 11:05Добавить новость
дети,Екатеринбург,ребенок,Свердловская область,вандалы,вандализм,храм,бэби-боксы
В Храме Святителя Иннокентия вандалы сломали устройство для приёма детей-подкидышей. Бэби-бокс закрыт на ремонт на неопределённый срок.

В ночь на 1 декабря неизвестные сломали бэби-бокс в Храме Святителя Иннокентия в Екатеринбурге. Сообщение об этом появилось в группе прихода в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент устройство для приёма детей-подкидышей находится на ремонте, сообщает Ura.ru.

У бэби-боксов есть, как сторонники, так и противники. Было ли произошедшее проявлением ненависти к устройствам для приёма подкидышей или актом вандализма сказать определённо нельзя.

Читать расследование TagilCity.ru о необходимости бэби-боксов в Нижнем Тагиле

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