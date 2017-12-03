Вандалы сломали устройство для приема детей-подкидышей в храме Екатеринбурга

В ночь на 1 декабря неизвестные сломали бэби-бокс в Храме Святителя Иннокентия в Екатеринбурге. Сообщение об этом появилось в группе прихода в социальной сети «ВКонтакте».



На данный момент устройство для приёма детей-подкидышей находится на ремонте, сообщает Ura.ru.



У бэби-боксов есть, как сторонники, так и противники. Было ли произошедшее проявлением ненависти к устройствам для приёма подкидышей или актом вандализма сказать определённо нельзя.