Абоненты «Триколора» столкнулись с неисправимой ошибкой приема сигнала

Как информирует телеканал «360», на экранах телевизоров показывается надпись об отсутствии доступа к просмотру и о том, что изображение возобновится в течение восьми часов после отключения устройства от сети. Однако клиенты «Триколора» не могут смотреть телеканалы даже через несколько дней.

При поступлении жалоб от абонентов операторы техподдержки предлагают следующие пути решения проблемы: перезагрузка приставки, проверка оплаты счета и подключения роутера. Если данные меры не помогают, клиентам предлагают обновить оборудование.

Так, один из пользователей, много раз пытавшийся возобновить работу роутера, столкнулся с тем, что оператор технической поддержки начал убеждать его в необходимости смены оборудования на новое.

В договоре с «Триколором» есть пункт о том, что в обязанности компании входит лишь обеспечение подачи сигнала спутника до оборудования абонента. Другими словами, дальнейшее воспроизведение сигнала в компетенцию организации не входит. Юристы отмечают, что данный пункт является нарушением закона: «Триколор» передает закодированный сигнал, а декодировщик располагается в ресивере, на стороне абонента.

Адвокат, представляющий правовой центр «Человек и закон» Сергей Матушкин комментирует эту проблему следующим образом: предположительно, кодировка сигнала поменялась, поэтому декодер старого образца не может распознать сигнал. Он отмечает, что подобные действия со стороны компании можно охарактеризовать как мошенничество, ведь стоимость нового оборудования составляет 4-6 тысяч рублей. «Триколор» по состоянию на октябрь 2018 года насчитывал более 11 миллионов абонентов. Если оборудование купят хотя бы половина из них, компания получит прибыль в 25 миллиардов рублей.

По мнению программиста Сергея Вакулина, причиной такой ошибки может быть в кодировании оборудования пользователя. Он считает, что работой оборудования можно управлять дистанционно, в том числе и запустить показ сообщения о подобной ошибке.

Некоторые абоненты готовы отказаться от услуг «Триколора», однако вернуть потраченные средства будет практически невозможно. В договоре сказано, что компания удерживает некую сумму за активацию выбранных услуг, и эта сумма возврату не подлежит. Поэтому вернуть можно будет примерно десятую часть от внесенной абонентской платы.