Безработный украл в подъезде сумку у 72-летней пенсионерки

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В Екатеринбурге задержан 25-летний мужчина, укравший у 72-летней женщины сумку в подъезде жилого дома.
Сюжеты: Екатеринбург
28 ноября злоумышленник в подъезде многоэтажного дома отобрал у пожилой женщины сумку. Ущерб, причиненный грабителем, составил четыре тысячи рублей.
Полицейскими был составлен фоторобот. На следующий день подозреваемый в краже был задержан. Задержанный 25-летний молодой человек, который нигде не работает, освободился из тюрьмы в июле 2018 года. Ранее он был осужден за имущественные преступления.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что екатеринбуржец может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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