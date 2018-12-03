Начальник нижнетагильской противопожарной службы Олег Полевщиков ушел в отставку

Руководил нижнетагильским девятым отделом Полевщиков 14 лет, его общий стаж службы в структуре Министерства чрезвычайных ситуаций – 36 лет. 30 ноября Олег Полевщиков был награжден медалью «За отвагу на пожаре»

Символические проводы устроили начальнику борцы МЧС. Полевщикова омыли водой из пожарного гидранта. Таким образом сотрудники МЧС смыли с бывшего руководителя копоть от потушенных пожаров.

Как сообщил Олег Полевщиков журналистам, в его планах - обратиться к мэру, чтобы поработать на благо Нижнего Тагила.