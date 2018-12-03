Начальник ОБЭП Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО Нижнего Тагила
Сегодня, 17:26ОбществоФото: pixabay.com
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Тагилстроевский суд Нижнего Тагила продлил арест начальнику ОБЭП Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Начальник ОБЭП Екатеринбурга Эдуард Воронин встретит Новый год в СИЗО в Нижнем Тагиле. Решение о продлении ареста до 20 января 2019 года вынес сегодня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.
Напомним, что Эдуард Воронин обвиняется в содействии игорному бизнесу.
Защитник Воронина отметил, что будет обжаловать решение суда о продлении срока ареста, пишет ТАСС.
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