Не пускают в квартиру: свердловский фонд капремонта подал в суд на жильцов

Сообщается, что владельцы квартиры не пускали ремонтников в квартиру. Рабочим было необходимо усилить балки чердачного перекрытия, которое, по сообщению департамента информационной политики, находится в неудовлетворительном состоянии.

Решением станет усиление проблемных участков и дальнейшее утепление перекрытия. Доступ к ремонтируемому объекту возможен через квартиру семьи, которая препятствует ремонту.