Не пускают в квартиру: свердловский фонд капремонта подал в суд на жильцов
Сегодня, 14:50ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал в суд на собственников квартиры, расположенной в переулке Суворовском в столице Урала. Дело в том, что жильцы квартиры препятствовали рабочим в проведении капитального ремонта крыши.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: MK.ru
Сообщается, что владельцы квартиры не пускали ремонтников в квартиру. Рабочим было необходимо усилить балки чердачного перекрытия, которое, по сообщению департамента информационной политики, находится в неудовлетворительном состоянии.
Решением станет усиление проблемных участков и дальнейшее утепление перекрытия. Доступ к ремонтируемому объекту возможен через квартиру семьи, которая препятствует ремонту.
В случае обрушения перекрытия в доме собственники жилья должны будут возместить соседям материальный ущерб, уверяют в Фонде капитального ремонта МКД Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей