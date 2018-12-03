Новоуралец украл медный кабель во время исправительных работ за другую кражу

С 26 октября по 16 ноября в полицию обратились несколько жителей города с заявлением о хищении кабеля из подвалов домов.

1 декабря был задержан подозреваемый в кражах житель Новоуральска, который был приговорен к выполнению обязательных работ в июле 2018 года за кражу. С мая он работал подсобным рабочим в управляющей компании. Заодно молодой человек решил подзаработать, сдавая цветной металл. Он вырезал кабель, складывал в мешок и вывозил на мусоровозе в лес, где обжигал его, а затем сдавал в пункт приема металлолома.