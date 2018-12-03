Новоуралец украл медный кабель во время исправительных работ за другую кражу
В Новоуральске 22-летний молодой человек воровал кабеля уличного освещения во время выполнения обязательных работ за другую кражу.
С 26 октября по 16 ноября в полицию обратились несколько жителей города с заявлением о хищении кабеля из подвалов домов.
1 декабря был задержан подозреваемый в кражах житель Новоуральска, который был приговорен к выполнению обязательных работ в июле 2018 года за кражу. С мая он работал подсобным рабочим в управляющей компании. Заодно молодой человек решил подзаработать, сдавая цветной металл. Он вырезал кабель, складывал в мешок и вывозил на мусоровозе в лес, где обжигал его, а затем сдавал в пункт приема металлолома.
Сумма ущерба, причиненная действиями молодого человека, составила 95 тыс. рублей. Доход, полученный злоумышленником от сдачи металла, составил семь тыс. рублей.
Установить личность подозреваемого помогла запись с видеорегистратора автомобиля, припаркованного во дворе одного из домов, где орудовал молодой человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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