Платформа для создателей контента и собственный сериал появятся в «Одноклассниках»

Первые изменения коснуться веб-версии сервиса «Видео». Он будет организован по принципу онлайн-кинотеатра, что позволит пользователям ориентироваться в видеоконтенте. Кроме того, пользоваться сервисом можно будет без регистрации. Изменения появятся у всех пользователей к концу 2018 года.

Создатели контента получат платформу под названием «Творческая студия». Она позволит использовать в видео интерактивные механиками: голосованиями, кликабельными аннотациями и викторинами. Студия станет доступна у всех пользователей социальной сети, в том числе и на мобильных приложениях. Кроме того, видеомейкеры получат возможность собирать донаты на развитие творческих проектов – к трансляции теперь можно будет добавить иконку подарка, призвав тем самым зрителя поддержать автора. В течение месяца новая система пожертвований появится у всех пользователей, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».