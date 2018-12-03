Платформа для создателей контента и собственный сериал появятся в «Одноклассниках»
Социальная сеть «Одноклассники» анонсировала ряд изменений в своём видеосервисе. В частности будут расширены возможности для создателей контента. Также «Одноклассники» раскрыли первые подробности о собственном сериале.
Первые изменения коснуться веб-версии сервиса «Видео». Он будет организован по принципу онлайн-кинотеатра, что позволит пользователям ориентироваться в видеоконтенте. Кроме того, пользоваться сервисом можно будет без регистрации. Изменения появятся у всех пользователей к концу 2018 года.
Создатели контента получат платформу под названием «Творческая студия». Она позволит использовать в видео интерактивные механиками: голосованиями, кликабельными аннотациями и викторинами. Студия станет доступна у всех пользователей социальной сети, в том числе и на мобильных приложениях. Кроме того, видеомейкеры получат возможность собирать донаты на развитие творческих проектов – к трансляции теперь можно будет добавить иконку подарка, призвав тем самым зрителя поддержать автора. В течение месяца новая система пожертвований появится у всех пользователей, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».
Последним изменением был анонсирован комедийный сериал «Пять с плюсом». Режиссёром выступит Сергей Сенцов, ранее работавший над сериалами «Физрук», «Гостиница «Россия» и «Французская кулинария». Съёмки начнутся в начале 2019 года.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости