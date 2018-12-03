Подозреваемые по делу о мошенничестве екатеринбургского блогера Устинова арестованы
Сегодня, 17:45ОбществоФото: Александр Устинов/vk.com/ustinovsasha
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Два фигуранта по делу о мошенничестве Александра Устинова в Екатеринбурге арестованы.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбургский суд 3 декабря постановил отправить под арест двоих подозреваемых по делу о мошенничестве блогера Александра Устинова.
Иван Бесценный и Антон Старк будут находиться под арестом до 25 января 2019 года.
Сам Устинов был арестован 1 декабря, он будет находиться в СИЗО до конца января, пишет ТАСС.
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