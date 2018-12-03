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Продавец павильона и пес Макс задержали цыганку-гипнотизерку в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Продавец павильона и пес Макс задержали цыганку-гипнотизерку в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:40ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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