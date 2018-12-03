Продавец павильона и пес Макс задержали цыганку-гипнотизерку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержана подозреваемая в мошенничестве. Поимку предполагаемой преступницы помогла произвести тагильчанка с собакой по кличке Макс. Как рассказали в МУ ВД «Нижнетагильское», на ул. Фрунзе работница торгового павильона заметила женщину цыганской внешности в приметном пуховике. Работница торговой точки вспомнила, что похожая женщина находится в розыске по подозрению в хищение мошенническим путем золотых украшений у работницы поликлиники на Новострое.

Работница торговли, взяв с собой своего пса, проследила за цыганкой и когда та, предположительно, начала беседу с новой жертвой, закричала о том, что цыганка – мошенница. На крики отреагировали прохожие и вызвали полицию. А собака Макс не дала подозреваемой скрыться.

Цыганка была задержана и доставлена в отдел полиции на ул. Красная, где ту опознала потерпевшая.

В ОП цыганка пояснила, что приехала в Нижний Тагил неделю назад с семьей. В больницу она заходила в поисках работы и не отрицает, что взяла украшения медсестры. Однако в факте мошенничества она не признается, сообщая, что украшения получила в знак благодарности от медсестры, которой читала молитвы.

Потерпевшая утверждает, что в момент общения с цыганкой была введена в состояние гипноза, поэтому отдала той украшения. Ценности, которые подозреваемая не успела сбыть, изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения.