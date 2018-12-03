Шаткая походка: пьяный житель Нижнего Тагила снят с самолета в Санкт-Петербурге

Поясняется, что молодой человек на борту самолета находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали шаткая походка, сильный запах алкоголя и дезориентация в пространстве. Мужчина был выведен с борта самолета сотрудниками полиции на транспорте и доставлен в линейный отдел МВД. Проходить медосвидетельствование он отказался, пишет «Мойка 78».