Шаткая походка: пьяный житель Нижнего Тагила снят с самолета в Санкт-Петербурге
Сегодня, 17:06ОбществоФото: Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу
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Пьяный житель Нижнего Тагила был снят с самолета в Санкт-Петербурге.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пьяного жителя Нижнего Тагила сняли с рейса «Санкт-Петербург – Москва» из-за неподобающего поведения. На 20-летнего мужчину заведено административное дело.
Поясняется, что молодой человек на борту самолета находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали шаткая походка, сильный запах алкоголя и дезориентация в пространстве. Мужчина был выведен с борта самолета сотрудниками полиции на транспорте и доставлен в линейный отдел МВД. Проходить медосвидетельствование он отказался, пишет «Мойка 78».
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