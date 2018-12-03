Танковый забег состоялся в Нижнем Тагиле в честь 120-летия конструктора Кошкина

В честь 120-летия Михаила Кошкина три танка совершили забег на полигоне «Уралвагонзавода». Т-34, Т-72 и Т-90 проехали по прямой, демонстрируя свои ходовые возможности. Т-34 с надписями «За победу!» и «За Кошкина!» свой старт начинал с разгона, остальные два танка трогались с места.

Водитель-испытатель специальных боевых машин Павел Владимирович Семенов, который управлял Т-34, рассказал, что вести этот танк достаточно сложно, однако его ходовая часть находится в хорошем состоянии. Именно эта машина была выпущена в 1945 году, но в боевых действиях не участвовала.

Несмотря ни на что, настроение у танка Т-34 боевое,подчеркнул Павел Семенов.

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Во втором забеге приняли участие только Т-72 и Т-90. Боевые машины на полной скорости проехали по дороге с уклоном.

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Танковый забег был посвящен юбилею конструктора Михаила Кошкина. В 1936 году на Харьковском паровозостроительном заводе имени Коминтерна создается конструкторское бюро № 183, и Михаил Ильич назначается главным конструктором. В 1938 году Кошкин добивается разрешения изготовить и испытать наряду с колесно-гусеничным А-20 чисто гусеничный танк, получивший индекс «А-32». Кошкина поддержал Иосиф Сталин, предложив не ограничивать инициативу завода. В 1939 году уже под индексом «Т-34» танк был принят на вооружение.

Александр Потапов, генеральный директор «Уралвагонзавода», который входит в корпорацию «Ростех», так прокомментировал мероприятие в честь 120-летия конструктора Михаила Кошкина:

Михаила Ильича Кошкина безусловно можно считать одним из основоположников отечественной школы танкостроения, а его «Танк Победы» – прародителем современных танков. Все модели, которые были выпущены в послевоенное время на наших заводах, так или иначе, вобрали в себя конструкторский и боевой опыт легендарной «тридцатьчетверки». Кроме того, напомню, что Т-34 был и одним из первых танков, которые широко поставлялись на экспорт, а одной из первых арабских стран, принявшей «тридцатьчетверку» на вооружение, был как раз Египет, где буквально в эти дни проходит выставка обороны и безопасности EDEX 2018.