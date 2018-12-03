«Уральские авиалинии» выплатят екатеринбуржцу 50 тысяч рублей за утерянный багаж
Авиакомпания «Уральские авиалинии» по решению суда заплатит пассажиру из Екатеринбурга штраф за утерянный багаж. По заверению мужчины, в чемодане были вещи на сумму 180 тысяч рублей, однако доказать он этого не смог, поэтому получит лишь часть суммы.
В новогодние каникулы 2018 года мужчина вместе с супругой отдыхали в Италии. В Россию они возвращались рейсом «Уральских авиалиний». При получении багажа они не обнаружили своего чемодана. Обращение в службу розыска утерянного багажа не помогло: спустя 21 день чемодан так и не был найден.
Мужчина составил в отношении авиаперевозчика претензию. Екатеринбуржец указал, что в чемодане находились вещи стоимостью порядка 180 тысяч рублей. В качестве компенсации мужчине перевели 10 200 рублей.
Мужчина посчитал эту сумму недостаточной, обратился в Октябрьский районный суд и потребовал взыскать с авиакомпании стоимость утерянного багажа, которую он оценивал в 180 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил требования частично – в размере около 50 тысяч рублей, отказав в остальном возмещении.
Уралец обратился в вышестоящую инстанцию, но облсуд изменил решение только о взыскании неустойки – гражданин получит еще 5 тысяч рублей.
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