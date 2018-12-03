«Уральские авиалинии» выплатят екатеринбуржцу 50 тысяч рублей за утерянный багаж

В новогодние каникулы 2018 года мужчина вместе с супругой отдыхали в Италии. В Россию они возвращались рейсом «Уральских авиалиний». При получении багажа они не обнаружили своего чемодана. Обращение в службу розыска утерянного багажа не помогло: спустя 21 день чемодан так и не был найден.

Мужчина составил в отношении авиаперевозчика претензию. Екатеринбуржец указал, что в чемодане находились вещи стоимостью порядка 180 тысяч рублей. В качестве компенсации мужчине перевели 10 200 рублей.

Мужчина посчитал эту сумму недостаточной, обратился в Октябрьский районный суд и потребовал взыскать с авиакомпании стоимость утерянного багажа, которую он оценивал в 180 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил требования частично – в размере около 50 тысяч рублей, отказав в остальном возмещении.