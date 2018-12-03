Возбуждено уголовное дело: «Трест-88» в Нижнем Тагиле задолжал сотрудникам 4,9 млн

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения трудового законодательства руководством ЗАО «Трест -88». В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что предприятие в период с марта по сентябрь 2018 года выплачивало сотрудникам зарплату не в полном объеме. Вследствие чего образовалась задолженность 49 сотрудникам. Общая сумма долга составила 4,9 млн рублей.

Руководству предприятия прокуратурой были выданы предписания об устранении нарушений, также прокуратура обратилась в суд, который вынес судебный приказ, обязывающий работодателя погасить долг перед сотрудниками.