Возбуждено уголовное дело: «Трест-88» в Нижнем Тагиле задолжал сотрудникам 4,9 млн
Нижнетагильское предприятие ЗАО «Трест-88» задолжало 4,9 млн рублей 49 сотрудникам и стало фигурантом уголовного дела.
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения трудового законодательства руководством ЗАО «Трест -88». В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что предприятие в период с марта по сентябрь 2018 года выплачивало сотрудникам зарплату не в полном объеме. Вследствие чего образовалась задолженность 49 сотрудникам. Общая сумма долга составила 4,9 млн рублей.
Руководству предприятия прокуратурой были выданы предписания об устранении нарушений, также прокуратура обратилась в суд, который вынес судебный приказ, обязывающий работодателя погасить долг перед сотрудниками.
В ноябре 2018 года ЗАО «Трест-88» частично погасило задолженность и выплатило сотрудникам 4,2 млн рублей. По материалам прокурорской проверки следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщает надзорное ведомство.
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