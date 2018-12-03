Замдиректора «Золушки» уволена и лишена служебного жилья в Екатеринбурге

Елена Третьякова рассказала журналистам, что ее уволили с должности заместителя директора МУП «Золушка» по статье. По словам женщины, расторжение договора было беспричинно. Кроме этого, Елену лишили служебной квартиры, где она проживала с детьми и внуками.