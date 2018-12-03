Замдиректора «Золушки» уволена и лишена служебного жилья в Екатеринбурге
Сегодня, 19:46ОбществоФото: pixabay.com
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Заместителя директора МУП «Золушка» Елену Третьякову уволили с предприятия по статье. Помимо этого, женщину выселили со служебной квартиры.
Сюжеты: Екатеринбург
Елена Третьякова рассказала журналистам, что ее уволили с должности заместителя директора МУП «Золушка» по статье. По словам женщины, расторжение договора было беспричинно. Кроме этого, Елену лишили служебной квартиры, где она проживала с детьми и внуками.
Третьякова намерена подать в суд за нарушение трудового законодательства, сообщает URA.RU.
Напомним, что после массового отравления школьников на предприятии общественного питания «Золушка» начались проверки. Елена Третьякова сотрудничала с правоохранительными органами.
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