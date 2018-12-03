Занятия в отремонтированой школе №55 в Нижнем Тагиле начались с 3 декабря

Ученики школы №55 приступили к занятиям в стенах родной школы, которая с середины августа находилась на ремонте. По словам родителей школьников, еще не все в порядке с расписанием уроков, однако дети начали учебу в своей школе, как и планировалось – с 3 декабря.

Расписание опять изменилось и уроки пока по полчаса, но дети все равно рады вернуться в родную школу, тем более после ремонта. Нам обещали, что занятия в школе начнутся с 3 декабря, так оно и получилось. Хорошо, что ничего не перенеслось,рассказала редакции TagilCity.ru мама одного из учеников.

Напомним, что ремонт школы №55 в Нижнем Тагиле начался из-за протечки крыши. Сама кровля была полностью заменена, а также отремонтирован затопленный третий этаж, два спортзала и пищеблок.