Житель Ревды приговорен к 300 часам исправительных работ за кражу имущества у матери
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pixabay.com
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30-летний житель Ревды должен отработать 300 часов за кражу имущества из квартиры своей матери.
В сентябре мужчина украл из квартиры своей матери имущество на сумму 18 тыс. рублей. На момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Когда ему захотелось еще выпить, а денег не было, он решил забрать все ценное, что было в квартире его матери и продать.
Полученные с продажи вещей деньги он потратил на спиртное.
Суд приговорил неработающего ревдинца к 300 часам исправительных работ, сообщает «Ревда-Инфо.ру».
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