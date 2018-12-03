Житель Ревды приговорен к 300 часам исправительных работ за кражу имущества у матери

В сентябре мужчина украл из квартиры своей матери имущество на сумму 18 тыс. рублей. На момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Когда ему захотелось еще выпить, а денег не было, он решил забрать все ценное, что было в квартире его матери и продать.