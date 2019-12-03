Депутат Госдумы согласился дать свои деньги на очистку Черноисточинского пруда

Уважаемый Алексей Балыбердин! У вас, как у депутата государственной думы, заработная плата составляет 400 тысяч рублей. Прошу вас выделить четверть вашей зарплаты, то есть 100 тысяч рублей на покупку ультразвукового оборудования. Я и Андрей Волегов, с поддержкой широких масс общественности, собираем в складчину 800 тысяч рублей на покупку четырёх ультразвуковых приборов. Всю работу планируем сделать сами,пишет Коровин на своей странице «Вконтакте».

По словам общественника, очистить пруд этим оборудованием не сложнее чем «разобраться в инструкции по подключению обогревателя или телевизора». После очистки пруда активисты планируют передать оборудование городу.

Мы хотим сделать это в этом году, пока лёд. Край в феврале надо делать. Опустим под лёд 4 ультразвука да продуем воду. А эффект увидим по весне,говорит активист.

По его словам, ультразвук убивает водоросли, а на рыбу и другие живые организмы не оказывает влияния. Данные об этом предоставил другой общественник Андрей Волегов, тем не менее он же заявил, что к сборам отношения не имеет.

Сборы — это инициатива Ильи. Я предоставил ему документы и данные о поставщиках, а также помогаю чем могу и консультирую,заявил Волегов.

Также Илья Коровин рассказал TagilCity.ru, что после Балыбердина он планирует обратиться к другим высокопоставленным лицам.

Дальше обращусь к Лутохину — председателю профсоюза УВЗ. У него 300 тысяч зарплата. Пусть также четверть даст — 50. Потом Радаев, у него 500 в месяц,поделился планами Коровин.

Сам Алексей Балыбердин заявил, что всеми силами и возможностями он способствует реабилитации Черноисточинского водоёма и согласился дать денег для покупки оборудования, но при определённых обстоятельствах.

Мне необходимо посмотреть документы с научным обоснованием покупки именно этого оборудования, также необходимо понимать, что это за оборудование, кто производитель и есть ли у него экологическая экспертиза. Необходимы гарантии, что это оборудование принесёт пользу для уничтожения сине-зелёных водорослей,заявил Алексей Балыбердин.

Также депутат добавил, что если будут выполнены все условия, то он лично свяжется с Федеральным агентством водных ресурсов для получения разрешения.

Пруд находится в Федеральном ведении. Кого попало туда не пустят,заявил политик.