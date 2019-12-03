Директором «Тагил-ТВ» стала Ирина Пудовкина
Сегодня, 3 декабря, руководителем муниципального автономного учреждения «Тагил-ТВ» стала директор телекомпании «Телекон» и соучредитель холдинга ООО «Радио-Экофонд» Ирина Пудовкина, сообщили в администрации Нижнего Тагила
Начальник пресс-службы мэрии Нижнего Тагила Алла Жернакова рассказала, что решение о назначении было принято в преддверии конкурса на 22-ю кнопку для муниципальных каналов. По ее словам, только один канал может ее занимать и на объединение власти решились, чтобы сохранить местное вещание и развивать СМИ.
Мы хотим, чтобы у тагильчан было несколько источников информации: это и городской канал на 22-й кнопке, и вещание «Тагил-ТВ 24». Сейчас также прорабатывается вопрос о врезках на канале ОТВ, а «Областное телевидение», как уже известно, встраивается в сетку цифрового общедоступного канала ОТР. Мы сегодня следуем современной тенденции на объединение, цитирует Жернакову АН «Между строк».
Ранее директором «Тагил-ТВ» был Сергей Лошкин, которому пришлось совмещать эту работу с должностью руководителя МАУ «Нижнетагильская информационная компания „Тагил-пресс“». Его назначили в августе после увольнения предыдущего главы «Тагил-ТВ» Людмилы Варакиной, которая проработала полгода.
Ирина Пудовкина является директором «Телекона» с 2014 года. Она также владеет рекламным агентством «Идея» и возглавляет компанию «Уралконтракт-НТ».