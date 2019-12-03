Директором «Тагил-ТВ» стала Ирина Пудовкина

Начальник пресс-службы мэрии Нижнего Тагила Алла Жернакова рассказала, что решение о назначении было принято в преддверии конкурса на 22-ю кнопку для муниципальных каналов. По ее словам, только один канал может ее занимать и на объединение власти решились, чтобы сохранить местное вещание и развивать СМИ.

Мы хотим, чтобы у тагильчан было несколько источников информации: это и городской канал на 22-й кнопке, и вещание «Тагил-ТВ 24». Сейчас также прорабатывается вопрос о врезках на канале ОТВ, а «Областное телевидение», как уже известно, встраивается в сетку цифрового общедоступного канала ОТР. Мы сегодня следуем современной тенденции на объединение, цитирует Жернакову АН «Между строк».

Ранее директором «Тагил-ТВ» был Сергей Лошкин, которому пришлось совмещать эту работу с должностью руководителя МАУ «Нижнетагильская информационная компания „Тагил-пресс“». Его назначили в августе после увольнения предыдущего главы «Тагил-ТВ» Людмилы Варакиной, которая проработала полгода.