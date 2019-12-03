Екатеринбургский уличный художник обвинил польский бренд одежды в краже его работы
Сегодня, 19:20ОбществоФото: страница Ильи Мозги в Инстаграм
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уличный художник из Екатеринбурга Илья Мозги обвинил бренд Cropp в использовании нарисованной им надписи. Пост он разместил нас своей странице в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
Как написал екатеринбуржец, польский бренд использовал его работу «Это надпись сделана нелегально» на мужской куртке. Художник отметил, что у него никто не спросил разрешения на использование его работы.
При этом у меня нет никакого желания, чтобы моё имя ассоциировалось с этим брендом, а уж тем более с именем самоорганизованного фестиваля «Карт-бланш», написал Илья Мозги.
Работа художника была изображена художником в 2018 году на стене на улице Мамина-Сибиряка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей