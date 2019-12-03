Екатеринбургский уличный художник обвинил польский бренд одежды в краже его работы

Как написал екатеринбуржец, польский бренд использовал его работу «Это надпись сделана нелегально» на мужской куртке. Художник отметил, что у него никто не спросил разрешения на использование его работы.

При этом у меня нет никакого желания, чтобы моё имя ассоциировалось с этим брендом, а уж тем более с именем самоорганизованного фестиваля «Карт-бланш», написал Илья Мозги.