Государство возьмет все секты под контроль после убийства мальчика в Екатеринбурге
Российские власти планируют решить вопрос о контроле всех религиозных групп с числом участников более трех-пяти человек после резонансного убийства девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает Ура.ру.
Депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов, возглавляющий комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений сообщил, что проблема контроля наблюдается на уровне правоохранительных органов и органов юстиции. У них недостаточно инструментов для выявления экстремистских сект, потому что чаще всего они работают как нерегистрируемые религиозные группы.
Мы сейчас ведем экспертную проработку вопроса о том, чтобы обязать регистрироваться в органах Минюста все религиозные группы более трех-пяти человек, сказал он.
Также депутат уточнил, что если мера будет введена, то все секты в стране будут находиться под строгим и жестким контролем со стороны властей и силовиков.
В парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-западе Екатеринбурга было обнаружено тело девятилетнего мальчика. По предварительным данным следствия, убийство было совершено в ходе проведения обряда по «изгнанию бесов». Мальчика били плетками и вставили в рот кляп. Официальной причиной смерти стала асфиксия. За совершение преступления задержаны родители мальчика и глава секты «Ученики Христа», где состояли мать и отец. Сторонники секты практиковали жестокое наказание детей за провинности.