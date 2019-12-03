Государство возьмет все секты под контроль после убийства мальчика в Екатеринбурге

Депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов, возглавляющий комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений сообщил, что проблема контроля наблюдается на уровне правоохранительных органов и органов юстиции. У них недостаточно инструментов для выявления экстремистских сект, потому что чаще всего они работают как нерегистрируемые религиозные группы.

Мы сейчас ведем экспертную проработку вопроса о том, чтобы обязать регистрироваться в органах Минюста все религиозные группы более трех-пяти человек, сказал он.

Также депутат уточнил, что если мера будет введена, то все секты в стране будут находиться под строгим и жестким контролем со стороны властей и силовиков.