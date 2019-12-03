Художница из Нижнего Тагила сделала из своей работы виртуальную маску в Instagram

Дизайн маски практически полностью повторяет одну из работ HUA. Первое время после публикации Горшенина делала репосты всех использований её работы, а позже создала для лучших отдельный альбом. На момент публикации на Горшенину подписаны порядка 22 тысяч человек.

Создание собственных масок в инстаграме стало набирать популярность в начале ноября. Например, спортивное издание «Sports.ru» выпустило маски с символикой футбольных клубов, а дочь пресс-секретаря президента России Лиза Пескова выпустила маску, добавляющую усы, — как у отца девушки.

Это моя первая маска и, конечно же, это наши любимые усы, можно сказать, семейные. Нос у меня и так папин, а теперь могу и его усы примерить,подписала свою маску Пескова.

Фото: Instagram Лизы Песковой