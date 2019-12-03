Художница из Нижнего Тагила сделала из своей работы виртуальную маску в Instagram
Нижнетагильская художница Алиса Горшенина на прошлой неделе выпустила свою виртуальную маску в социальной сети Instagram. Любой желающий может «примерить» её на себе.
Дизайн маски практически полностью повторяет одну из работ HUA. Первое время после публикации Горшенина делала репосты всех использований её работы, а позже создала для лучших отдельный альбом. На момент публикации на Горшенину подписаны порядка 22 тысяч человек.
Создание собственных масок в инстаграме стало набирать популярность в начале ноября. Например, спортивное издание «Sports.ru» выпустило маски с символикой футбольных клубов, а дочь пресс-секретаря президента России Лиза Пескова выпустила маску, добавляющую усы, — как у отца девушки.
Это моя первая маска и, конечно же, это наши любимые усы, можно сказать, семейные. Нос у меня и так папин, а теперь могу и его усы примерить,подписала свою маску Пескова.
Напомним, в середине ноября Алиса Горшенина выиграла грант в полмиллиона рублей от музея современного искусства «Гараж» и компания «Ингосстрах». Девушка целый год будет получать ежемесячную стипендию в размере 40 тысяч рублей, а также участвовать в образовательных и выставочных программах «Гаража», сообщается на сайте музея.