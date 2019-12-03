На Урале коммунальная служба заплатит 113 тысяч рублей за разбитую машину из-за колеи

Авария произошла в феврале 2019 года. Автомобиль Ивана занесло в колею и выбросило в кювет через бордюр.

Владелец автомобиля провел независимую экспертизу, которая оценила ущерб в 113 тысяч рублей. Услуги оценщика обошлись в пять тысяч рублей.

Было установлено, что дорога, на которой расположена колея, относится к Сухому Логу и обслуживается предприятием «Горкомхоз».

Иван обратился в суд за возмещением ущерба. Он считает, что автомобиль пострадал из-за ненадлежащего состояния проезжей части. Кроме колеи на ней был снежный накат и гололед. Дорога не очищалась вовремя, а также не устранялись повреждения. Кроме того, не было предупреждающих знаков.