Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
На Урале коммунальная служба заплатит 113 тысяч рублей за разбитую машину из-за колеи
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Дорога

На Урале коммунальная служба заплатит 113 тысяч рублей за разбитую машину из-за колеи

Сегодня, 14:15ОбществоФото: pixabay.com
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
«Откуда взять столько здоровья?!» Пройдите короткий тест, чтобы помочь своему телу
Халк крушить, Халк делать бабло. Как качок-айтишник начал бизнес в Нижнем Тагиле
Типа графии. Как выживают издательские дома Нижнего Тагила
УЗП в Нижнем Тагиле оспаривает в суде предписания Ростехнадзора
В Екатеринбурге покупатели штурмовали Икею из-за коллекции дизайнера Louis Vuitton
В лесу под Верхней Пышмой нашли мертвым пропавшего врача-травматолога
Шипулин во время приема граждан в Екатеринбурге сообщил о невозможности помочь им
Халк крушить, Халк делать бабло. Как качок-айтишник начал бизнес в Нижнем Тагиле
Оказался саркоидоз: екатеринбурженка отсудила 500 тысяч рублей за неверный диагноз
Читайте
также
Типа графии. Как выживают издательские дома Нижнего Тагила
«Откуда взять столько здоровья?!» Пройдите короткий тест, чтобы помочь своему телу
«Документы готовы». Главврач тагильской ДГБ прокомментировал прокурорскую проверку