На Урале коммунальная служба заплатит 113 тысяч рублей за разбитую машину из-за колеи
Житель Сухого Лога Иван отсудил у коммунальной службы 113 тысяч рублей после того, как разбил свой автомобиль Toyota Prius, залетев в дорожную колею, сообщает Е1.
Авария произошла в феврале 2019 года. Автомобиль Ивана занесло в колею и выбросило в кювет через бордюр.
Владелец автомобиля провел независимую экспертизу, которая оценила ущерб в 113 тысяч рублей. Услуги оценщика обошлись в пять тысяч рублей.
Было установлено, что дорога, на которой расположена колея, относится к Сухому Логу и обслуживается предприятием «Горкомхоз».
Иван обратился в суд за возмещением ущерба. Он считает, что автомобиль пострадал из-за ненадлежащего состояния проезжей части. Кроме колеи на ней был снежный накат и гололед. Дорога не очищалась вовремя, а также не устранялись повреждения. Кроме того, не было предупреждающих знаков.
Сухоложский суд встал на сторону истца и постановил взыскать с ответчика 113 тысяч рублей и госпошлину. Однако ответчики оспорили решение суда. Но его оставили без изменений.