На Урале работник за полученную тугоухость отсудил у предприятия 90 тысяч рублей

В рамках трудового договора предприятие перечислило работнику 10 тысяч рублей единовременного пособия за приобретенное профзаболевание. Мужчина с такой суммой не согласился и обратился в прокуратуру.

Прокурор в свою очередь подал судебный иск с требованием увеличить сумму компенсации за моральный вред. Красногорский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с работодателя ещё 90 тысяч рублей.

Ответчик с решением суда не согласился и попытался его оспорить. Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу работодателя — без удовлетворения.