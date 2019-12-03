На Урале работник за полученную тугоухость отсудил у предприятия 90 тысяч рублей
Сегодня, 16:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Житель Каменска-Уральского проработал в филиале компании «РУСАЛ Урал» более 35 лет, и в результате постоянного производственного шума у него развилась тугоухость. Мужчина потерял 10% трудоспособности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В рамках трудового договора предприятие перечислило работнику 10 тысяч рублей единовременного пособия за приобретенное профзаболевание. Мужчина с такой суммой не согласился и обратился в прокуратуру.
Прокурор в свою очередь подал судебный иск с требованием увеличить сумму компенсации за моральный вред. Красногорский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с работодателя ещё 90 тысяч рублей.
Ответчик с решением суда не согласился и попытался его оспорить. Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу работодателя — без удовлетворения.
Судебный акт вступил в законную силу.
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