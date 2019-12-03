На Урале работникам предприятия проиндексировали зарплату на девять миллионов рублей

Серовская прокуратура проверила предприятие АО «Серовский завод ферросплавов» на соблюдение трудового законодательства после обращения председателя Свердловской областной организации Горно-металлургического профсоюза.

Установлено, что во исполнение статьи 134 ТК РФ в коллективные договора на 2014–2018 года были включены положения об индексации заработной платы не реже раза в год при росте потребительских цен по Свердловской области. Однако установленные меры не принимались, индексация не осуществлялась.

Согласно годовым отчетам предприятия, оно получило прибыль в результате хозяйственной деятельности. Информации о том, что ее недостаточно для индексации не выявлено.

Так, проверка установила, что работодатель нарушает положения трудового законодательства и коллективного договора.

Прокурор города Серова внес представление генеральному директору АО «Серовский завод ферросплавов» с требованием об устранении нарушений. Кроме того, прокуратурой было возбуждено дело об админимстративном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). В результате его рассмотрения предприятию назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.