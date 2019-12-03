Названо число россиян, считающих себя волонтерами

В исследовании говорится, что порядка 48% россиян считают окружающих людей всегда готовыми прийти на помощь другим, сообщает РБК. К волонтерам относят себя 23% респондентов.

Две трети участников опроса занимались уборкой территорий или другой природоохранной деятельностью. Половина респондентов благоустраивали дворы и улицы.

Благотворительность – отдельное направление волонтерской работы. Помощью бездомным и людям с ограниченными возможностями занимаются 37% опрошенных, еще 40% предпочитают помогать бродячим животным.

Репетиторство и правовая помощь волонтеров не привлекают. Тем не менее, молодые люди готовы участвовать в образовательных проектах, люди среднего возраста предпочитают заниматься проблемами экологии.