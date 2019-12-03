Не ждать в ближайшие два года: первоуральская реанимация простаивает без оборудования

Еще четыре года назад областной Минздрав выделил субсидию в 6,4 миллиона рублей для организации реанимационного помещения, где должны были установить ангиограф. Он позволяет обследовать сосуды и оперативно оказывать помощь при остром инфаркте миокарда.

Частные спонсоры помогли оформить проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу, а также оснастить помещение необходимой мебелью. Еще в 2015–2016 году на средства больницы были обучены два кардиолога из Москвы и Челябинска. Более того, руководство вело переговоры с кардиологами из Перми и Тюмени. Они были готовы работать в Первоуральске.

Все организационные и финансовые обязательства со стороны больницы решены. Однако, до сих пор, несмотря на ежегодно подаваемую заявку, потраченные средства, высокотехнологичный прибор в больнице отсутствует, говорится в обращении председателя совета Владимира Кириллова к главе региона.

Сами авторы обращения утверждают, что в Общественной палате, где проходил круглый стол по медицине, данный вопрос поднимался, но там заявили, что ждать оборудования в ближайшие два года не стоит.

Городская больница Первоуральска обслуживает территорию с населением более 240 тысяч человек. Большинство проживает в сельской местности. По данным совета, Первоуральск является единственным крупным городом в области, где ангиограф отсутствует.