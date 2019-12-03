Не ждать в ближайшие два года: первоуральская реанимация простаивает без оборудования
Общественный совет Западного управленческого округа обратился к Евгению Куйвашеву с просьбой оснастить реанимацию Первоуральска ангиографом, который больница ожидает уже несколько лет, сообщает ЕАН.
Еще четыре года назад областной Минздрав выделил субсидию в 6,4 миллиона рублей для организации реанимационного помещения, где должны были установить ангиограф. Он позволяет обследовать сосуды и оперативно оказывать помощь при остром инфаркте миокарда.
Частные спонсоры помогли оформить проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу, а также оснастить помещение необходимой мебелью. Еще в 2015–2016 году на средства больницы были обучены два кардиолога из Москвы и Челябинска. Более того, руководство вело переговоры с кардиологами из Перми и Тюмени. Они были готовы работать в Первоуральске.
Все организационные и финансовые обязательства со стороны больницы решены. Однако, до сих пор, несмотря на ежегодно подаваемую заявку, потраченные средства, высокотехнологичный прибор в больнице отсутствует, говорится в обращении председателя совета Владимира Кириллова к главе региона.
Сами авторы обращения утверждают, что в Общественной палате, где проходил круглый стол по медицине, данный вопрос поднимался, но там заявили, что ждать оборудования в ближайшие два года не стоит.
Городская больница Первоуральска обслуживает территорию с населением более 240 тысяч человек. Большинство проживает в сельской местности. По данным совета, Первоуральск является единственным крупным городом в области, где ангиограф отсутствует.
В обращении отмечается, что количество больных с острым коронарным синдромом растет и время для оперативного вмешательства составляет 90 минут. Даже если будет использоваться авиация для доставки больных в другие больницы, это все равно создает угрозу летального исхода.