Росавтодор одобрил проект новой дороги в обход населенных пунктов от Краснодара до Крымского моста. Пока неизвестно, когда она будет построена. Строительство трассы М11 Москва — Санкт-Петербург длилось в течение восьми лет, но так и не было завершено. Даже несмотря на то, что трассу хотели сделать платной. Новое кольцо вокруг Москвы (ЦКАД) планировалось построить еще в 2011 году, но начались работы только в 2016-м, а кольцо должно быть построено к 2021 году, как установил срок Медведев.

Формальных причин длительного строительства дорог в России много: недостаточно выделяется средств, завышенные сметы, закрепленная в законе обязанность ремонтировать дороги в плохом состоянии.

Теоретически проект «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) направлен на исправление ситуации, но пока сделать это не получается. Новые современные дороги строятся редко. К концу года планировалось провести ремонт 6500 км региональных дорог, что позволило бы увеличить количество дорог, соответствующих нормативам до 50%.

Срывающиеся планы Дмитрий Медведев на выставке «Дорога-2019» сосредоточил внимание на том, что некоторые регионы срывают планы, а власти плохо работают.

Регионы, срывающие планы по строительству дорог:

Приморский край

Чукотка

Крым

Ивановская область

Мурманская область

Новгородская область

Кабардино-Балкария

Республика Коми

Тыва

Чувашия

Кто платит? Национальный проект БКАД является одним из самых дорогих. На него до 2024 года планируется потратить 4,78 триллиона рублей. Однако это только в теории, потому что проект не дает гарантии получения стабильного финансирования. Согласно его паспорту, практически вся нагрузка возложена на региональные бюджеты.

Возникает вопрос — если раньше средств не было на строительство дорог, то откуда и могут взять сейчас?

Распределение средств на строительство дорог Фото: Новые Известия

Откуда берутся деньги? Средства, предназначенные для дорожного строительства, копятся в дорожном фонде. Для каждого вида дорог предусмотрен свой фонд — региональный, муниципальный и федеральный. И в данном случае больше всего платят региональные фонды. Дмитрий Медведев в конце октября дал поручение подготовить предложения для изменения порядка наполнения фондов.

Часть средств дорожные фонды получают из федерального, но основным источником финансирования являются налогоплательщики. Дело в том, что основная сумма формируется от уплаты транспортного налога, акцизов на топливо и штрафов за нарушение ПДД.

Распределение средств по фондам Фото: Новые Известия

Региональные фонды получают часть средств из федерального фонда, но больше всего денег поступает от налогоплательщиков. Наполнение осуществляется за счет транспортного налога, акцизов и штрафов за нарушение ПДД.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев объяснил, что два налога позволяют получить больше средств. Более того, есть отдельный список, в который заносятся автомобили, относящиеся к предметам роскоши. К ним применяется повышающий коэффициент. Списки постоянно расширяются.

Банальное желание собирать побольше денег и обеспечивать налоговую базу регионов приводит к тому, что сохраняются и акцизы, и налог, говорит он.

Будут ли новые сборы? Увеличение фондов возможно двумя способами — получить из федерального бюджета или взять у простых граждан. Транспортный налог на 100% остается в регионах. А вот акцизы на топливо делятся с федеральным бюджетом, так 58,2% остается регионам. Однако существует программа увеличения доли. В ноябре прошлого года был принят закон, по которому регионам в 2020 году останется 66,6% от собранных акцизов, а к 2024 году сумма составит 100%. Поэтому в данном случае власти повышают сборы для людей.

Как показывает практика, акцизы на топливо могут увеличиться существенно в любое время. К примеру, в начале года их увеличили сразу в 1,5 раза.

Возможны и изменения в транспортном налоге. Ставки сейчас небольшие. Так, 1 лошадиная сила для мотора от 100 до 150 л/с обходится в 3,5 рубля. При этом, регионы могут сами установить градации мощности и повысить ставки на собственное усмотрение. Соответственно, увеличение ставок приведет к увеличению налогов.

руководитель пресс-службы Финансовой группы QBF Вадим Скосырев утверждает, что государство может обойтись собственными средствами, потому что профицит бюджета растет, а это позволяет снижать, изменять или отменять некоторые налоги, например, транспортный.

Повысить под предлогом отмены Впервые предложения об отмене транспортного налога для замены его повышенными акцизами, стали появляться в 2009 году. Идею многие поддержали: больше ездишь — больше платишь. Однако в 2011 году было принято решение о повышении акциза на 3 рубля за литр в течение нескольких лет, чтобы потом отменить транспортный налог. В итоге проблемы дорожных фондов решены не были и теперь в стране действуют повышенные акцизы и транспортный налог. Хотя предложения об отмене поступают до сих пор.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет.» Александр Шумский считает, что транспортный налог несправедлив, потому что рассчитывают его из лошадиных сил, то есть, исходя из его стоимости, да еще и применяют повышающие коэффициенты. По его мнению, это не имеет никакого отношения к строительству дорог, а лучший способ начисления — за километраж.

Руководитель проекта «Наш транспорт» Константин Венцлавович предупреждает, что просто так от налога отказаться нельзя, потому что государство, скорее всего, увеличит оставшиеся налоги или придумает новые, чтобы компенсировать потерю поступлений.

Конечно, государство может отказаться от транспортного налога, но тогда оно скорее всего увеличит существующие или создаст новые налоги или сборы, чтобы компенсировать потерю региональными бюджетами поступлений отменённого транспортного налога, говорит он.

Профессор МАДИ Михаил Якимов считает, что налоги мешают развитию в будущем.

В Российской Федерации, к сожалению, до сих пор не решена задача обеспечения транспортной доступности всей ее большой территории. И поэтому бесконтрольное увеличение налогов, как акцизы на моторные топлива, еще больше будет тормозить реализацию этой задач, говорит он.

Последний раз предлагал отменить транспортный налог губернатор Курской области Роман Старовойтов. Он утверждает, что уже разрабатывается альтернативный вариант, учитывающий интенсивность использования автомобиля. Однако новый режим тоже не позволит сэкономить. Такое заявление было сделано на фоне требования Дмитрия Медведева об увеличении доходов региональных дорожных фондов.

По мнению Игоря Николаева, такой подход вряд ли можно назвать целесообразным, потому что привязка к лошадиным силам спорная, а акцизы привязаны к пробегу. К последнему транспортный налог привязывать нет смысла.

Министр транспорта Евгений Дитрих поставил точку в спорах о налоге. Он заявил, что транспортный налог не касается пробега, дорог и экологии. Это имущественный налог. При этом, отказываться от него регионы не готовы.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Максим Савенков подтвердил, что с такой позиции транспортный налог не является альтернативой акцизам и привязать его к пробегу или ущербу дороге нельзя.

Возможно, в будущем изменят название или станут следить за перемещениями автомобилей и взымать дополнительные средства, но в любом случае люди будут платить. Именно такого мнения придерживаются эксперты.