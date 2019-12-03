Около 90% продуктов доставляется в Нижний Тагил из других городов
Сегодня, 17:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Местные производители обеспечивают тагильчан продуктами питания только на 10%, основная их часть привозится из других городов, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Такие данные на заседании совета общественной безопасности привел заместитель начальника территориального отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей по Свердловской области Юрий Огнев.
По его словам, в городе существуют более 427 поставщиков различных производителей, в том числе: мясопродукты и продукция птицеводства — 148, молоко и молочные продукты — 93, рыбная продукция — 52, кремовые изделия — 46.
Также Огнев отметил, что Роспотребнадзор регулярно проводит проверки и инспекции. За 10 месяцев 2019 года в ходе надзорных мероприятий на предприятиях торговли, общественного питания и производства пищевой продукции были выписаны 85 штрафов на сумму более двух миллионов рублей.
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