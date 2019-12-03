Около 90% продуктов доставляется в Нижний Тагил из других городов

Такие данные на заседании совета общественной безопасности привел заместитель начальника территориального отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей по Свердловской области Юрий Огнев.

По его словам, в городе существуют более 427 поставщиков различных производителей, в том числе: мясопродукты и продукция птицеводства — 148, молоко и молочные продукты — 93, рыбная продукция — 52, кремовые изделия — 46.