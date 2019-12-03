"Россети" сократят энергопотери на 25%

Как пишут «Новые известия», Новак назвал «Россети» одной из первых сетевых компаний страны, которая уделила большое внимание цифровизации отрасли. Есть результаты от пилотных запусков проекта «Цифровая трансформация 2030», что является подтверждением правильного курса.

Генеральный директор холдинга «Россети» Павел Ливинский рассказал об этих результатах. Так, внедрение цифровой концепции дает возможность вдвое сократить аварийные отключения, а потери электроэнергии снижаются на четверть. Также «Цифровая трансформация 2030» снизит капитальные и операционные затраты оператора на 15% и 30%, что для потребителя будет означать удешевление электроэнергии при повышении ее качества.

Ливинский рассказал, что главный итог трансформации, которого хотят добиться энергетики, — повысить эффективность своей работы и увеличить инвестиционную привлекательность российских энергетических проектов. Чтобы концепция работала системно, нужно ввести стандарты отрасли, увеличивать выручку за счет внедрения дополнительных продуктов. Например, мобильного приложения с функцией управления энергопотреблением и возможностью тем самым снижать расходы потребителей.

В то же время ряд законов мешают трансформировать отрасль в этом направлении. В частности, Минэнерго уже вышло с законодательной инициативой упростить процедуры льготного технологического присоединения, оптимизировать перераспределение субсидий в отрасли и оплату неиспользуемых резервов мощностей.