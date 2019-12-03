С 2020 года в России вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек
Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Госудма приняла в третьем чтении закон о введении электронных трудовых книжек, пишет РБК.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. До 30 июня работодатели должны уведомить сотрудников о том, что они могут отказаться от электронных книжек, оставив бумажные трудовые книжки. До 31 декабря 2020 года работники смогут написать заявление, в котором выразят желание, какую форму ведения трудовой они выберут для себя. Сотрудники, не обратившиеся с заявлениями, получат бумажные книжки, поскольку работодатель не будет нести за них ответственность.
Также в законе предусмотрены условия передачи информации о трудовой деятельности в Пенсионный фонд России. Изменения коснутся 60 млн россиян и 8,4 млн организаций.
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