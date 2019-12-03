С 2020 года в России вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. До 30 июня работодатели должны уведомить сотрудников о том, что они могут отказаться от электронных книжек, оставив бумажные трудовые книжки. До 31 декабря 2020 года работники смогут написать заявление, в котором выразят желание, какую форму ведения трудовой они выберут для себя. Сотрудники, не обратившиеся с заявлениями, получат бумажные книжки, поскольку работодатель не будет нести за них ответственность.