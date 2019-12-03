Школьники из Екатеринбурга победили во всероссийской олимпиаде по программированию
Сегодня, 09:16ОбществоФото: СУНЦ УрФУ
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Екатеринбургские школьники заняли первое место во всероссийской олимпиаде по программированию, сообщает ЕТВ.
Ученики СУНЦ УрФУ и гимназии № 9 обошли 251 команду.
Заключительный этап соревнований прошел с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Конкурс проходит уже в 21-й раз.
В состав команды вошли ученики 10 класса СУНЦ Алиса Гладченко и Виктор Михайлов и 11-классник гимназии № 9 Иван Лахтин. Они должны были решить как можно больше заданий на одном из языков программирования на скорость. Екатеринбуржцы решили 10 из 12 задач.
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